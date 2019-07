Un Jour dans l'Histoire - 01/07/2019

13h20 : Alexandra David-Neel, exploratrice et féministe



Nous sommes le 28 janvier 1924, au Tibet.

Après avoir été bloqués durant des jours par les glaces, contraints de manger le cuir de leurs bottes pour ne pas mourir de faim, après avoir traversé des cols à plus de 5000 mètres d'altitude, quatre mois après avoir quitté le Yunnan, une femme de cinquante-six ans, déguisée en mendiante et son jeune serviteur qui se fait passer pour un moine, arrivent à Lahassa.

La fausse mendiante écrit à son mari qu'elle arrive au bout de son périple « réduite à l'état de squelette ».

Alexandra David-Neel, chanteuse d'opéra, journaliste et féministe, franc-maçonne et bouddhiste, anarchiste par-dessus le marché, est la première occidentale à pénétrer dans la cité interdite.



Invitée : Laure Dominique Agniel « Alexandra David-Neel, exploratrice et féministe » aux éditions Tallandier.



"13h45 : Un Jour dans l'Info : Chris Merckx (12/03/1976)



Nous comme en 1976, a Hoboken, la banlieue industrielle d'Anvers. Un médecin soigne gratuitement les ouvrier. On l'appelle le missionnaire rouge. Il est poursuivi en justice par l'ordre des médecin qui l'accuse de concurrence déloyale. La justice le soupçonne d'être un déséquilibré et ordonne une expertise psychiatrique. Ce médecin c'est Chris Merckx, un des fondateur du PTB le parti du travail de Belgique.



14 heures : Histoire de la musique : Les Protest Songs



Aujourd'hui direction les Etats-Unis, au début des années 60, des années plongées dans une ambiance militariste. Il y a la guerre froide, la guerre du Vietnam, les inégalités raciales et sociales. Il y a les discours pacifistes, les appels à la révolte, les luttes et les émeutes. Il y a une génération excédée par les injustices. Et puis il y a la musique, gigantesque caisse de résonance de ces années de revendications. Ce lundi, David Menessier de Point Culture, raconte l'histoire de ces musiciens et de leurs Protest Songs qui ont secoué les foules et fait bouger les lignes. Première étape de ce récit, la Mecque du folk, le festival de Newport où un jeune garçon, Robert Zimmerman, guitare à la main et harmonica à la bouche, s'apprête, un peu contre sa volonté, à devenir le prophète de la chanson engagée.

