Un Jour dans l'Histoire - 28/06/2019

13h20 : L'Aéropostale et la Mission Samoyède.



L'Aéropostale : Nous sommes le 25 décembre 1918. Un avionneur français crée la première ligne aérienne de transport de courrier entre la France et l'Afrique de l'Ouest. Pour piloter ses avions, il recrute de véritables aventuriers, de merveilleux fous volants qui font entrer l'Aéropostale dans la légende.



L'Aéropostale : un véritable mythe pour les amateurs d'aéronautique qui nous ramène un siècle en arrière, lors du développement de l'aviation moderne, juste après la première guerre mondiale.



la Mission Samoyède : Le 4 septembre 1944, Bruxelles et une grande partie de la Belgique sont libérées par les troupes alliées. Dès le lendemain, les Belges peuvent écouter les programmes de la RNB, Radio nationale belge, le média officiel du gouvernement en exil à Londres. Cette prouesse technique est due à l'installation, pendant l'occupation, d'un réseau d'émetteurs clandestins dans différentes régions du pays. Une opération périlleuse au nom de code mystérieux : la Mission Samoyède.



Avec Eric Loze et les archives de la SONUMA, nous allons évoquer, aujourd'hui, deux sujets bien distincts , l'Aéropostale et la Mission Samoyède.



14 heures : Monumental : Gibellina, Sicile



En janvier 1968, la vallée du Belice située en Sicile était frappée par un tremblement de terre.

14 villes vont être détruites partiellement ou complètement dont Gibellina qui sera rayée de la carte.

La reconstruction prendra des années. Sur le site de l'ancienne ville de Gibellina une œuvre monumentale va voir le jour alors que la reconstruction de la ville se fera à quelques kilomètres de là.

Avec Julien Grisel, architecte.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY