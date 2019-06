Un Jour dans l'Histoire - 26/06/2019

13h20 : La transmission du pouvoir monarchique



Nous sommes le 26 janvier 1889.

Philippe, comte de Flandres, écrit à son frère, Léopold II :

« Le poste de roi des Belges est bien difficile, on ne saurait trop s'y préparer. »

En effet, le roi n'ayant pas eu d'autres fils que le prince Léopold, mort à l'âge de 9 ans, c'est bien Philippe qui est devenu son successeur constitutionnel ... jusqu'au décès de celui-ci, en 1905.

Les deux fils de Philippe seront d'ailleurs également préparés à régner : Baudoin, qui meurt d'une pneumonie , à 21 ans, en 1991, et Albert, qui sera le cinquième héritier de la couronne jusqu'en 1909, année de la mort de son oncle et du début de son règne.

Pas simple, la succession d'un monarque, en Belgique et ailleurs.

Quelles en sont les règles ?

Quels sont les pièges à éviter ?

Les conditions à remplir ?

Depuis les rois carolingiens, plongeons-nous dans les siècles et allons-y voir d'un peu plus près...





Avec nous : Nicolas SIMON, chargé de recherches au FNRS, professeur invité à l'Université Saint-Louis - Bruxelles.

« La transmission du pouvoir monarchique - Entre droits et devoirs, du Moyen Âge à nos jours » ; éd. ASP.





14 heures « Le Nouveau Cinéma Allemand » (années 60 et 70) -2/2



Le Nouveau Cinéma Allemand, dont les bases sont posées en 1962 dans le Manifeste d'Oberhausen, revendique la conquête de libertés nouvelles pour le cinéma ouest-allemand.

A l'aube des années 1960 celui-ci est en effet totalement inféodé aux contraintes de l'industrie qui uniformise les schémas cinématographiques et laisse peu de place à l'invention.

Ce jeune cinéma, qui émerge en RFA dans le sillage de la contestation critique des années 1960-1970 et postule la liberté créatrice inconditionnelle de l'auteur, tente de réinventer le langage cinématographique pour donner forme à un art nouveau émancipé du récit filmique traditionnel, tant au niveau thématique que formel. Le refus frontal du « cinéma de papa » et une liberté de ton inédite accompagnent désormais la dénonciation de l'aliénation de l'individu et de l'amnésie collective à l'œuvre dans l'Allemagne du miracle économique.

Ce « Nouveau Cinéma Allemand » est né dans la RFA des années 1960 et 1970 et représenté par des réalisateurs tels que Hans-Jürgen Syberberg, Alexander Kluge, Wim Wenders, Volker Schlöndorff, Werner Herzog, Werner Schroeter, Margarethe von Trotta, Rainer Werner Fassbinder et Helma Sanders-Brahms.



Invité : Jeremy Hamers est licencié en Arts et sciences de la communication, détenteur d'un DEA en histoire et esthétique du cinéma et des arts audiovisuels de l'Université de Liège et Docteur en Arts et Sciences de la communication.

1er assistant attaché au Service cinéma et vidéo documentaires du Département des Arts et sciences de la communication de l'Université de Liège, Jeremy Hamers a aussi été Chargé de cours en études cinématographiques à l'Université de Leyde (Pays-Bas).

