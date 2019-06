Un Jour dans l'Histoire - 25/06/2019

13h20 : Diderot, le discret



Nous sommes en 1767. Dans ce qu'il appelle « Les salons », c'est-à-dire les comptes rendus qu'il rédige des Expositions organisées tous les deux ans par l'Académie royale de peinture et de sculpture dans le Salon carré du Louvre, Denis Diderot, qui a souvent été représenté en peinture ou en sculpture, commente l'image que les différents artistes ont donnée de lui. Ainsi, du buste réalisé par Étienne Maurice Falconet, il écrit :« Je dirais seulement de ce mauvais buste, qu'on y voyait les traces d'une peine d'âme secrète dont j'étais dévoré quand l'artiste le fit ». Du travail de Louis Michel van Loo, il ajoute : « Michel m'a envoyé le beau portrait qu'il a fait de moi ; il est arrivé, au grand étonnement de Madame Diderot qui le croyait destiné à quelqu'un ou quelqu'une. Je l'ai placé au-dessus du clavecin de ma petite bonne [sa fille]. Je l'aimerais bien autant ailleurs. Mme Diderot prétend qu'on m'a donné l'air d'une vieille coquette qui fait le petit bec et a encore des prétentions. Il y a bien quelque chose de vrai dans cette critique. Quoi qu'il en soit, c'est une marque d'amitié de la part d'un excellent homme, qui doit m'être et me sera toujours précieuse. »

Partons, aujourd'hui, sur les traces du discret et toujours énigmatique : Denis Diderot, penseur des Lumières.

Invitée : Valérie André, spécialiste de la littérature des 18e et 19e siècles, professeur à l'ULB, membre de l'Académie royale de Belgique.



14 heures : Pourquoi le Général de Gaulle est-il parti ?



À 00:10, dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 avril 1969, un communiqué du Général de Gaulle sème la stupeur dans le monde entier : « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. »

Charles de Gaulle va joindre l'acte à la parole. Après onze années de pouvoir, il se retire à Colombey-les-Deux-Églises, sans attendre les résultats définitifs de son référendum sur la régionalisation et sur la réforme du Sénat. Dix mois auparavant, pourtant, il surmontait la crise de mai 1968 par un coup de théâtre. Alors pourquoi solliciter à nouveau un référendum - et cela, sur une réforme mal comprise ? Espérait-il retarder l'avènement d'un « nouveau monde moderne » ? A-t-il tout orchestré précisément pour quitter le pouvoir ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la journaliste française Christine Clerc, grand reporter et éditorialiste, lauréate du Prix Albert-Londres, et auteure du livre « Adieu, la France ! » paru aux éditions de l'Observatoire.

