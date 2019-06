Un Jour dans l'Histoire - 24/06/2019

13h20 : L'art de la diplomatie chez Machiavel



Nous sommes en 1532, à Rome.

C'est cette année-là que paraît la première édition d'un ouvrage qui va faire date : « De principe » (« Le Prince »), signé Machiavel.

Presque vingt ans auparavant, l'auteur en avait évoqué la rédaction dans une lettre datée du 10 décembre 1513, adressée à Francesco Vettori, ambassadeur de la République florentine.

A sa parution, Machiavel est mort depuis cinq ans.

La lecture du « Prince » a fait du mot « machiavélique » un synonyme de tromperie, de despotisme et de manipulation.

Théoricien de la politique, Niccolò Machiavelli a été, pendant près de quinze ans, fonctionnaire de la République florentine.

La Signoria, le gouvernement de Florence, lui a confié, à plusieurs reprises, des missions diplomatiques, notamment en France et en Allemagne.

les notes, les comptes-rendus qui en résultent, analysent, sans fioritures ni états d'âmes, les lignes de forces de ces Etats aussi bien que le comportement, la psychologie de leurs habitants.

C'est ainsi que Machiavel partage sa vision de la conduite des affaires publiques et de l'art subtil de la diplomatie.



Invité : Jean-Yves Boriaud, professeur émérite de langue et de littératures latines.

« Nicolas Machiavel, l'art de la diplomatie » Editions Perrin.



14 heures : 4'33'' de John Cage, ou la genèse du silence



Le 29 août 1952, au Maverick Concert Hall de Woodstock dans l'état de New York, lors d'une soirée musicale prestigieuse, le compositeur américain John Cage crée l'évènement en offrant à David Tudor, pianiste, l'occasion d'exécuter pour la première fois la pièce 4'33''. Dans un silence très habité, le geste de John Cage fait révolution. Des spectateurs quittent la salle, furieux, et le reste du monde prend cette œuvre comme un happening, ou pire, une blague, une provocation. Cependant il n'en est rien. Il faut remonter le temps pour comprendre d'où vient ce silence qui a fait grand bruit, chercher en amont dans les apprentissages du compositeur, ses recherches sur le rythme et dans les philosophies orientales, pour comprendre cette œuvre qui marque un tournant dans l'histoire de la musique contemporaine.

Anne Genette du Point Culture nous raconte cette histoire.



Réalisation : Roxane Brunet

