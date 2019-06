Un Jour dans l'Histoire - 21/06/2019

13h20 : Le procès Nuremberg



Nous sommes le 20 novembre 1945, à Nuremberg.

Ce jour-là, débute le procès des dignitaires de l'Allemagne nazie.

Sur le banc des accusés : 21 hommes.

Ils sont poursuivis, notamment, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Ironie du destin, Nuremberg, est la ville symbole du nazisme : celle-là même où se tenaient les Congrès pompeux et grandiloquents du NSDAP (le Parti national-socialiste des travailleurs allemands).

Des Congrès filmés par Lennie Riefenstahl, la cinéaste de la propagande du IIIème Reich.

Dans la citée dévastée par les bombardements alliés, le Palais de Justice est resté étonnamment intact, comme s'il avait été préservé afin d'accueillir les débats de ce procès sans égal dans l'histoire judiciaire.

Devant ces prévenus qui incarnent la barbarie, la brutalité et la cruauté du régime hitlérien, siège un Tribunal militaire international formé par 4 magistrats et leurs suppléants qui représentent chacun les vainqueurs de la seconde guerre mondiale : la Grande Bretagne, L'URSS, Les Etats-Unis et la France.



Avec Eric Loze et les archives de la SONUMA, nous allons évoquer, aujourd'hui, ce procès de Nuremberg au travers des témoignages de ceux qui l'ont vécu de près : témoins, journalistes, magistrats et même un accusés...



14 heures : L'opéra Garnier



L'opéra Garnier a été imaginé par l'architecte Charles Garnier pour l'empereur Napoléon III. Long de 173 mètres et large de 125 mètres, ce monument qui se trouve le 9e arrondissement de Paris va être copié à plusieurs reprises partout dans le monde.

Histoire de cet opéra hors normes avec Jean-Michel Leniaud, historien de l'architecture au micro de Joanne Dussez

