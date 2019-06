Un Jour dans l'Histoire - 20/06/2019

13h15: Le roi Arthur, entre la légende et l'histoire



Nous sommes aux environs de 830, dans le nord-ouest du pays de Galle, dans ce qui est, alors, le puissant royaume de Gwynedd. La situation est tendue avec les Anglo-Saxons qui sont établis dans les deux tiers de l'île de Bretagne. C'est à cette époque qu'un auteur, resté anonyme, compose, en latin, une « Histoire des Bretons » (Historia Brittonum). On peut y lire : « En ce temps-là, les Saxons s'affermissaient et croissaient en nombre dans la Bretagne. Après la mort de Hengest, Octha, son fils, quitta les régions septentrionales pour le royaume des gens du Kent, et de lui descendent les rois des gens du Kent. Alors Arthur lutta contre eux en ces jours-là, aux côtés des rois des Bretons, mais lui-même était chef des batailles. »

L'auteur énumère ensuite une série de combats, jusqu'au douzième qui, écrit-il, « eut lieu sur le mont de Badon: là, 960 hommes tombèrent en une journée par la seule charge d'Arthur, et personne ne les abattit que lui seul. Et de toutes les batailles, il sortait vainqueur. »

Dès les tout premiers textes, l'histoire et la légende du roi Arthur se confondent. Singulier parcours que celui de ce guerrier devenu l'un des plus grands mythes de l'Occident.

La question est simple : le roi Arthur a-t-il existé ?

La réponse... est un peu plus compliquée.

Avec nous: Alban Gautier, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Caen Normandie, auteur de « Le roi Arthur » ; éd. PUF.



14h : Les journalistes étrangers en poste à Berlin en 1933



Pourquoi n'ont-ils rien dit ? Ils, ce sont les journalistes américains, britanniques, et français, en poste à Berlin lorsque Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933. Jusqu'en 1941, ces correspondants étrangers n'écriront rien, ou presque, sur les persécutions dont sont victimes les Juifs et les opposants au régime nazi. Pourquoi ces quelques 200 journalistes occidentaux n'ont-ils pas alerté le monde sur la folie et sur la barbarie du Troisième Reich ? Dans quelles conditions ces journalistes exerçaient-ils leur métier ? Étaient-ils muselés comme l'étaient leurs confrères allemands ? Et quelles relations entretenaient-ils avec les dirigeants du parti nazi ? C'est l'histoire de cet aveuglement médiatique que nous allons tenter d'éclairer avec notre invité Daniel Schneidermann. Journaliste français, fondateur du site Internet Arrêts sur Images, spécialisé dans la critique des médias, il signe l'ouvrage « Berlin 1933 », paru aux éditions du Seuil.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY