Un Jour dans l'Histoire - 19/06/2019

13h20 : Giorgio Del Giglio, un imposteur qui renia la foi chrétienne et prétendit servir Soliman La Magnifique



Nous sommes vers 1520, en Toscane.

C'est à cette époque que serait né un certain Giorgio Del Giglio.

Notre homme qui a la plume aisée, prétend avoir été soldat, ambassadeur, espion, interprète ou encore marchand d'esclaves.

Et même esclave lui-même.

Il aurait manœuvré pour le compte des Médicis mais aussi passé plus de dix ans dans l'Empire Ottoman, au service de Soliman le Magnifique.

Il se serait converti à l'Islam avant de redevenir un bon chrétien.

Il aurait sillonné le Proche et le Moyen-Orient et, si l'on en croit ses écrits, poussé jusqu'en Chine.

Qui était Giorgio Del Giglio, un homme de la Renaissance, érudit, passeur de frontières, toujours en quête d'identité, soucieux de réconcilier les mondes ?

Ou plus tristement ... un imposteur ?



Invitée : Florence Buttay, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université Bordeaux Montaigne, auteure de

« Histoires véridiques de l'imposteur Giorgio Del Giglio, qui renia la foi chrétienne et prétendit servir Soliman le Magnifique. »



14 heures : « Le Nouveau Cinéma Allemand » (années 60 et 70)



Le Nouveau Cinéma Allemand, dont les bases sont posées en 1962 dans le Manifeste d'Oberhausen, revendique la conquête de libertés nouvelles pour le cinéma ouest-allemand.

A l'aube des années 1960 celui-ci est en effet totalement inféodé aux contraintes de l'industrie qui uniformise les schémas cinématographiques et laisse peu de place à l'invention.

Ce jeune cinéma, qui émerge en RFA dans le sillage de la contestation critique des années 1960-1970 et postule la liberté créatrice inconditionnelle de l'auteur, tente de réinventer le langage cinématographique pour donner forme à un art nouveau émancipé du récit filmique traditionnel, tant au niveau thématique que formel. Le refus frontal du « cinéma de papa » et une liberté de ton inédite accompagnent désormais la dénonciation de l'aliénation de l'individu et de l'amnésie collective à l'œuvre dans l'Allemagne du miracle économique.

Ce « Nouveau Cinéma Allemand » est né dans la RFA des années 1960 et 1970 et représenté par des réalisateurs tels que Hans-Jürgen Syberberg, Alexander

