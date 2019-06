Un Jour dans l'Histoire - 18/06/2019

13h20 : Etienne de Silhouette, le ministre qui voulait taxer les riches



Nous sommes en 1729.

C'est cette année-là que paraît, à Paris, un essai intitulé « Idée générale du gouvernement et de la morale des Chinois, tirées des ouvrages Confucius.

On peut y lire ceci :

« Le salut de l'Etat dépend de celui du peuple.

Le prince qui le surcharge, loin de s'enrichir, s'appauvrit tous les jours.

Confucius, pour faire sentir cette vérité, se sert d'une comparaison peut-être trop dure mais qui n'en est que plus sensible.

Un tel prince, dit-il, fait de même que celui qui couperait ses propres membres pour s'en remplir le ventre ; le ventre se remplirait mais le corps diminuerait et périrait. »

Voici donc ce qu'écrit un jeune philosophe de vingt ans.

Une trentaine d'année plus tard, Louis XV en fera son ministre des finances, à la plus grande colère de la noblesse.

Il voulait taxer les riches.

Son nom est passé dans le vocabulaire commun mais son projet a été banni de la mémoire : notre homme s'appelle Etienne de Silhouette.



Invité : Thierry Maugenest, traducteur, romancier, passionné par le XVIIIe siècle, auteur de la série policière « Les enquêtes de Goldoni » et de

« Etienne de Silhouette, le ministre banni de l'histoire de France » éditions La Découverte.



14 heures : Un siècle de banlieue japonaise



La société japonaise est l'une des sociétés de consommation les plus avancées de la planète. Sa capitale, Tokyo, est la plus grande ville du monde, avec 37 millions de citoyens, dont un très grand nombre habite en périphérie. Quels sont les mécanismes qui ont permis à cette ville, à partir des années 1920, de développer un tel espace urbain ? Quel rôle l'État japonais a-t-il joué dans le développement de ces banlieues ? Et surtout, avec quelles conséquences pour ses habitants, sachant que les cités japonaises ont profondément modifié la manière de vivre au Japon ? Depuis la naissance de la ville d'Edo (qui deviendra plus tard la capitale Tokyo) jusqu'à la construction des grandes tours d'habitation tristement célèbres pour le nombre de personnes qui s'y suicident chaque année, nous allons retracer toute l'histoire de la banlieue nippone, en compagnie de Cécile Asanuma-Brice, chercheuse en sociologie urbaine à la Maison Franco-Japonaise rattachée au CNRS à Tokyo. Elle vient de signer l'ouvrage « Un siècle de banlieue japonaise », paru chez MétisPresses.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY