Un Jour dans l'Histoire - 17/06/2019

13h20 : Savinien de Cyrano de Bergerac : De l'histoire au mythe



Nous sommes en 1657, dans le royaume de France.

Deux ans après la mort de son ami, un certain Henri Le Bret, juriste, homme de lettres, historien et ecclésiastique, se souvient des années d'antan :

« L'éducation que nous avions eue ensemble chez un bon prêtre de la campagne, qui tenait de petits pensionnaires, nous avait faits amis dès notre plus tendre jeunesse.

Et je me souviens de l'aversion qu'il avait dès ce temps-là pour ce qui lui paraissait l'ombre d'un Sidias (càd d'un pédant) parce que, dans la pensée que cet homme en tenait un peu, il le croyait incapable de lui enseigner quelque chose ;

de sorte qu'il faisait si peu d'état de ses leçons et de ses corrections, que son père, qui était un bon vieux gentilhomme assez indifférent pour l'éducation de ses enfants et trop crédule aux plaintes de celui-ci, l'en retira un peu trop brusquement, et, sans s'informer si son fils serait mieux autre part, il l'envoya en cette ville [Paris], où il le laissa jusqu'à dix-neuf ans sur sa bonne foi. »

L'ami ici évoqué se nomme Savinien de Cyrano de Bergerac.

Cyrano qui se verra immortalisé, par Edmond Rostand, plus de deux siècles plus tard.

Mais qui était réellement cet homme qui mourra à l'âge de 36 ans ?



Invité : Adrien Roselaer, historien



14 heures : Georges Wasterlain, sculpteur et peintre ouvrier au passé controversé



Georges Wasterlain voit le jour le 12 janvier 1889 à Chapelle-lez-Herlaimont, dans le Hainaut, au sein d'une famille très pauvre. Dès son plus jeune âge, il descend à la mine, et dessine des œuvres éphémères à la craie blanche sur les parois noires de la mine. Artiste autodidacte, sculpteur hors-pair, Georges Wasterlain consacrera l'essentiel de son art à représenter les travailleurs (et particulièrement les mineurs) qu'il a lui-même côtoyés. Malgré son talent et l'obtention du Prix du Hainaut en 1928, l'artiste sera largement renié et ignoré après la Seconde guerre mondiale. Et pour cause : Georges Wasterlain s'est rendu coupable de collaboration culturelle avec l'occupant allemand, notamment en exposant ses œuvres en Allemagne en 1942. Mais qui était vraiment cet homme complexe ? Et quel regard nous offre-t-il sur le monde ouvrier en Wallonie ?



Réponse avec Jacques Toussaint, historien de l'art et auteur de l'ouvrage « Georges Wasterlain (1889 - 1963), sculpteur et peintre ouvrier » (Éditions Art & Héritance).

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY