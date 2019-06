Un Jour dans l'Histoire - 14/06/2019

13h20 : L'affaire Réal Lessard, peintre et faussaire de génie



Un jour de 1969 (date non précisée), un jeune homme canadien est arrêté à Bruxelles. Il est soupçonné d'écouler des faux tableaux ou plutôt des tableaux peints à la manière de Vlaminck, Dufy, Derain et Toulouse-Lautrec. Cet homme a 29 ans et s'appelle Réal Lessard. Il est en fuite. Il vient de quitter brusquement son amant et mentor, le marchand de tableaux Fernand Legros, après 10 ans d'une vie tumultueuse qui l'a mené du Canada aux Etats-Unis en passant par la France et la Suisse.



Pendant une décennie, de 1958 à 1967, Réal Lessard a produit des milliers de toiles, dessins et aquarelles, en imitant le style de grands maîtres tels que Modigliani, Van Dongen, Matisse ou encore Picasso. Des oeuvres par la suite authentifiées, certifiées et écoulées sur le marché de l'art par Fernand Legros, escroc flamboyant et beau-parleur très persuasif, qui a roulé les plus grands connaisseurs, experts et galeristes de la planète.



Une jutueuse combine qui rapportera des millions de dollars à Fernand Legros qui se perdra, finalement, dans la mégalomanie et une soif d'argent sans limite.



Récit d'une des plus grandes arnaques du marché de l'art, avec Eric Loze et les Archives de la SONUMA.



14 heures : Le Ladakh



Le Ladakh se trouve entre la Chine, le Tibet et le Pakistan, dans les hautes vallées de l'Himalaya.

Ce lieu, bien différent de l'Inde traditionnelle, compte de nombreux monastères dont celui d'Alchi.



Visite de ce site et des autres monuments incontournables de cette région avec Amy Heller, tibétologue, co-auteur avec Peter Van Ham du livre "Alchi: Treasure of the Himalayas", paru aux éditions Hirmer.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY