Un Jour dans l'Histoire - 13/06/2019

13h20 : Une histoire du nationalisme flamand à travers les familles Schiltz et De Wever



Nous sommes le 17 juillet 1955, à Anvers.

C'est au cinéma Majestic qu'a lieu le premier meeting du mouvement nationaliste flamand : la Volksunie (l(Union populaire).

Trois ans plus tard, en 1958, Frans Van der Elst, devient le premier député du parti .

Cette année-là, Hugo Schiltz, un jeune avocat, est élu conseiller communal nationaliste indépendant sur la liste du parti chrétien-démocrate, le CVP.

Il rejoindra la Volskunie en 1963.

A la même époque, toujours à Anvers, un ouvrier de chemin de fer, Rick De Wever, adhère au VMO : le Vlaams Militanten Orde, une sorte de service d'ordre liée au mouvement nationaliste.

Quelle est l'histoire du nationalisme flamand ?

C'est que nous allons voir à travers le parcours de deux familles anversoises : les Schiltz et les De Wever.

Deux familles qui se sont croisées sur fond de guerres, de séjours en prison et de luttes pour le pouvoir.



Invité : François Brabant, journaliste, rédacteur en chef du magazine Wilfried.

« Une histoire du nationalisme flamand » in Wilfried, numéro 8, été 2019.





14 heures : Petite histoire de la bibliothèque, de l'antiquité au 18e siècle



La bibliothèque - littéralement « dépôt de livres » - est aussi ancienne que l'écriture. Dès l'antiquité, les princes vont en effet créer et entretenir à grands frais des lieux destinés à la conservation, l'étude et la reproduction des écrits. Au XVIIIe siècle, la bibliothèque est devenue une institution de première importance : on lui consacre des sommes folles et on construit pour l'abriter le plus somptueux palais. C'est sans doute l'âge d'or de la bibliothèque classique...



Invité : Jean-Jacques David, guide-conférencier, spécialiste du XVIIIe siècle, donnera au Château de Seneffe une conférence intitulée « A livre ouvert. Un voyage depuis l'origine des bibliothèques jusqu'au XVIIIe siècle » ce samedi 15 juin à 14h30

