Un Jour dans l'Histoire - 12/06/2019

13h20 : Histoire d'un scandale : l'origine du monde de Gustave Courbet



Nous sommes en 1867.

De retour d'une visite dans l'appartement de Khalil-Bey, diplomate et collectionneur ottoman résidant à Paris, l'écrivain et photographe Maxime du Camp écrit :

« Dans le cabinet de toilette du personnage étranger, on voyait un petit tableau caché sous un voile vert.

Lorsque l'on écartait le voile, on demeurait stupéfait d'apercevoir une femme de grandeur naturelle, vue de face, émue et convulsée, remarquablement peinte, reproduite « con amore », ainsi que disent les Italiens, et donnant le dernier mot du réalisme.

Mais, par un inconcevable oubli, l'artisan qui avait copié son modèle d'après nature, avait négligé de représenter les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre, les hanches, la poitrine, les mains, les bras, les épaules, le cou et la tête. »

Étrangement, du Camp n'évoque pas la présence du sexe de la femme, offert et velu, ce sexe peint par Gustave Courbet et qui sera l'objet d'un des scandales majeurs de l'histoire de l'art.

« L'Origine du monde » va, en effet, connaître un itinéraire des plus extraordinaires .

Penchons-nous, aujourd'hui, sur la biographie de l'un des tableaux les plus mystérieux du dix-neuvième siècle.



Invité : Thierry Savatier « L'Origine du monde, histoire d'un tableau de Gustave Courbet » ; cinquième édition augmentée chez Bartillat.





14 heures : Ettore Scola (3)



Troisième et dernier épisode consacré Ettore Scola qui a débuté sa carrière à la fin de la seconde guerre mondiale, en tant que dessinateur-caricaturiste dans une revue satirique avant de, très vite, collaborer à l'écriture, souvent collective, de scénarios pour le cinéma.

Une fois passer à la réalisation, en 1964 avec « Se permettete parliamo di donne » (Parlons femmes), Ettore Scola réalisera plus de 25 long-métrages, développant rapidement cet art singulier de comédies socio-historiques qui lient intimement l'histoire de ses personnages avec l'Histoire de l'Italie.



L'invité de Jean-Louis Dupont, Jean Antoine Gili est à la fois universitaire, historien du cinéma (spécialiste du cinéma italien), critique à la revue Positif, délégué général du festival du cinéma italien d'Annecy (dont il a été l'un des fondateurs), et auteur de nombreux ouvrages.

