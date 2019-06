Un Jour dans l'Histoire - 11/06/2019

13h20 : L'odorat : un sens en mutation



Nous sommes en 1363, à Paris.

Les professeurs et les étudiants de l'Université se plaignent au roi de leurs voisins bouchers.

Ils écrivent : « Ils tuent leurs bêtes en leurs maisons, et la sang et les ordures de ces bêtes, ils le jettent , tant par jour comme par nuit, en la rue Sainte-Geneviève, et plusieurs fois l'ordure et le sang de leurs dites bêtes gardaient en fosses et latrines qu'ils avaient en leurs maisons.

Tant et si longtemps qu'il était corrompu et pourri et puis le jetaient en ladite rue de jour et de nuit, dont ladite rue, la place Maubert et tout l'air environ était corrompu, infect et puant. »

Trois ans plus tard, le parlement ordonne, sous peine d'amende aux bouchers concernés, d'abattre les animaux hors de Paris, sur la rivière, avant de les apporter dans la capitale pour les vendre.

Quelles ont été les mutations de l'odorat, ce sens si longtemps méprisé, en Occident, au cour des siècles ?

C'est la leçon du jour ...



Invité : Robert Muchembled, professeur honoraire des universités de Paris.

« La civilisation des odeurs » ; éd. Tallandier, coll. Texto.



14 heures : Des camps de concentration à la conquête spatiale



Quel point commun il y a-t-il entre la fusée américaine Saturn V qui, en 1969, conduira les premiers hommes sur la lune et les armes de représailles allemandes de la Seconde guerre mondiale ? Un homme : Wehrner von Braun, ingénieur de talent, concepteur de la fusée V2, membre de la SS, directeur du centre de vol spatial de la Nasa...



Invité : Hugues Wenkin, historien militaire, auteur de « De la terreur à la lune - La saga des armes secrètes d'Hitler » aux éditions Weyrich.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY