Un Jour dans l'Histoire - 10/06/2019

13h20 : Une histoire des agriculteurs : des paysans pas comme les autres ?



Nous sommes à l'été 1936 aux environs de Heist-op-den-Berg, dans la province d'Anvers.

Les agriculteurs stoppent leur récolte de pommes de terre.

Raison de cette grogne : l'effondrement du prix du tubercule.

L'automne de cette même année est marquée par une grève provoquée par le faible prix du lait, cette fois.

Ces vagues de protestations vont rapidement se propager dans certaines parties du Brabant et de la Flandre orientale.

Un ras le bol qui est le résultat de plusieurs années successives de la chute des prix, des problèmes d'écoulement des stocks, de l'incapacité des gouvernements à juguler la crise, de la perte de confiance dans les associations représentatives.

Le monde paysan, depuis le dix-neuvième siècle, a connu bien des mutations, quelques hauts et beaucoup de bas.

C'est sur les traces des agriculteurs que nous partons aujourd'hui, une classe sociale, ou plus exactement, des classes sociales à part.



Invitée : Leen Van Molle, historienne, professeure d'histoire sociale à l'Université catholique de Louvain.

« Les classes sociales en Belgique : deux siècles d'histoire » (dirigé par Guy Vanthemsche)paru aux éditions CRISP.



14 heures : Rock The Canal : de la cassonade à Joy Division



Jonathan Remy propose une balade musicale le long du canal de Bruxelles en s'arrêtant, d'ici de là, dans les lieux de cultures alternatives qui ont vu le jour sur ses berges à partir des années 70. Plan K, Magasin 4, VK, Full Moon, Kunstenfestivaldesarts, Couleur Café... Pourquoi ces lieux et festival ce sont installés sur le territoire du canal ? Comment est-on passé d'une usine de cassonade à une salle qui accueillit Joy Division et William Burroughs le même soir ? Quelle est la relation entre ces lieux et les habitants des quartiers ? Les artistes sont-ils les chevaux de Troie de la gentrification ? Des questions auxquelles on va essayer de répondre avec Yves Rouyet, géographe, urbaniste, enseignant dans la faculté d'architecture de l'ULB et auteur d'un article intitulé Rock The Canal, une histoire de la culture alternative dans le quartier du canal à Bruxelles.

