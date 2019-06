Un Jour dans l'Histoire - 07/06/2019

13h20 : L'Histoire du métro Bruxellois



Nous sommes le 17 décembre 1969. Le Roi Baudouin inaugure le premier réseau de transport sous-terrain à Bruxelles qui relie le quartier Schuman au centre-ville. On parle alors de pré-métro ou de semi-métro car il s'agit en réalité de la mise en circulation du tram en sous-sol.

Déjà engorgée dans les années 60 par de nombreux et récurrents problèmes de circulation automobile, Bruxelles étouffe. Les autorités se lancent finalement dans la grande aventure du métro sans pour autant renoncer à la présence massive de la voiture dans les rues et les artères de la capitale.... Un étrange paradoxe qui aboutira à la situation que nous connaissons actuellement.



Récit du développement du métro à Bruxelles et des multiples contradictions qui l'ont accompagné. Avec Eric Loze et les archives de la SONUMA.



14 heures : MONUMENTAL : Ramsès II



Celui que l'on surnomme « le pharaon bâtisseur » a régné pendant de longues années sur l'Egypte.

Quel pharaon était-il ? Quelles sont les constructions majeures édifiées lors de son règne ? Était-il un grand guerrier ?

Portrait de Ramsès II avec l'égyptologue Amandine Marshall au micro de Johanne Dussez

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY