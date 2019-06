Un Jour dans l'Histoire - 06/06/2019

13h20 : Ambroise De Milan : l'un des quatre pères de l'Eglise , inventeur de la cité chrétienne



Nous sommes le 4 avril 397, aux premières heures du samedi saint, à Milan.

C'est une foule qui accompagne, dans une basilique où l'on donna le baptême à des petits, le corps d'Ambroise, évêque de la cité Lombarde.

On raconte qu'un très grand nombre d'enfants baptisés le virent et dirent qu'il étaient assis sur un trône, dans sa chaire , et d'autres le montraient du doigt à leurs parents dans sa promenade...

Certains ajouteront encore qu'ils voyaient une étoile au-dessus de son corps.

Ambroise élu évêque, vingt ans plutôt, à l'époque où Milan est l'une des capitales de l'Empire romain.

Saint patron de la ville, l'homme n'a cessé de hanter son histoire.

Il est l'un des quatre pères de l'Eglise occidentale, instaurant une séparation nette entre ceux qui croient au Christ et ceux qui n'y croient pas.

Luttant contre l'hérésie, opposant la ville et le palais, le peuple et la cour.

Il est l'inventeur de la cité chrétienne, de la ville comme lieu de mémoire.

Qui est Ambroise de Milan ?

De quelle manière sa pensée a-t-elle traversé les siècles ?

C'est ce que nous allons voir...



Invité : Patrick Boucheron, historien, professeur au CVollège de France.

Auteur de : « La Trace et l'Aura - Vies posthumes d'Ambroise de Milan » éditions Seuil.





14 heures : Normandie 1944 : la victoire de la logistique ?



Au-delà des actes de bravoures des soldats des deux camps, la réussite finale de la campagne de Normandie durant l'été 44 doit beaucoup à une planification logistique sans précédent. La prise de Cherbourg était le premier objectif stratégique ; il n'a pas été atteint dans les temps. Les conséquences s'en sont fait sentir pendant des mois...



Invité : Hugues Wenkin, historien militaire, coordinateur rédactionnel de la revue « 1944 » dont le 2e numéro, consacré au Débarquement de Normandie, vient de sortir aux éditions Weyrich.

