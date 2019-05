Un Jour dans l'Histoire - 31/05/2019

13h20 : Le XXème convoi



Nous somme le 19 avril 1943 . Un convoi ferroviaire, formé de wagons à bestiaux, emmène 1631 juifs vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Il s'agit du 20ème transport de déportés qui quitte les casernes Dossin situées à Malines. Ce train n'arrivera pas à destination avec tous ses occupants. Quelques minutes après son départ, il est attaqué par trois jeunes résistants Belges qui, avec des moyens dérisoires, parviennent à libérer/extraire plus de 200 personnes des wagons plombés où elles étaient enfermées.



L'attaque du XXème convoi est commanditée par le Comité de Défense des Juifs, un groupe de résistants qui avait été informé dès 1942 du sort que les Allemands réservaient aux Juifs dans les camps de la mort, en Pologne notamment.



Geste de révolte contre la politique d'extermination des Juifs mise en place par les Nazis, cette opération héroïque doit être resituée dans un contexte plus large qui aide à comprendre à la fois sa genèse et ses motivations.



Récit et analyse de cette acte unique en Europe occidentale pendant la seconde guerre mondiale, avec Eric Loze et les archives de la SONUMA.





14 heures : Le royaume nabatéen



Les cités de Pétra, Hégra ou encore Gaza ont un point commun: elles appartenaient au royaume nabatéen.



Cette tribu caravanière fascine les voyageurs, mais aussi les archéologues. L'histoire de cette civilisation et de ses monuments avec Marc-André Haldimann, archéologue et chercheur associé à l'Université de Berne.

