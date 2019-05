Un Jour dans l'Histoire - 30/05/2019

13h20 : Une mère pour faire l'Histoire



Nous sommes le 30 juin 1974. A Atlanta.

Alors qu'elle est assise à l'orgue de l'église baptiste d'Ebenezer, Alberta Williams King est abattue par un jeune homme de 23 ans, Marcus Wayne Chenault.

Six ans plus tôt, son fils, Martin Luther était, lui aussi, assassiné, à Memphis, quelques jours après avoir conduit une manifestation pacifique pour réclamer plus d'égalité entre les noirs et les blancs.

Alberta, qui a 69 ans au moment de sa mort, est restée dans l'ombre de ce fils devenu l'emblème du combat pour les droits civiques.

Elle joue pourtant un rôle essentiel dans ses choix .

C'est elle qui accompagne l'adolescent puis l'adulte Martin Luther King.

Elle n'est pas la seule des mères à avoir pesé de toute son influence sur l'action du fils, cette action qui bouleverse le cour de l'histoire.

Attardons-nous, aujourd'hui, sur quelques-unes de ces mères.



Invitée : Sabine Melchior-Bonnet, historienne, spécialiste de l'histoire des sensibilités.

« Les grands hommes et leur mère » aux éditions Odile Jacob.



13h20 : Petite histoire du roman policier en Belgique



Le genre policier a longtemps été considéré comme de la sous-littérature. Pourtant de très grands noms s'y sont essayés et certains en ont même vécu, parfois confortablement. Issu du roman gothique anglais du 19e siècle, le genre connaîtra son apogée entre 1930 et 1950, notamment aux USA, en France et en Grande-Bretagne. Pour la Belgique, deux noms s'imposent définitivement : Stanislas-André Steeman et Georges Simenon...



Invité : Christian Libens, écrivain, animateur littéraire, auteur de « Une petite histoire du roman policier belge » et de « Les Seins des saintes », collection Noir corbeau, ed. Weirich.

