Un Jour dans l'Histoire - 28/05/2019

13h20 : L'histoire du cinéma soviétique



Nous sommes le 16 août 1940, en URSS.

La « Pravda », journal officiel du parti communiste, publie une critique du film « La loi de la vie » réalisé par Boris Ivanov et Alexander Stolper, sorti sur les écrans russes une semaine plus tôt.

Il s'agit d'un drame qui raconte le conflit entre le Secrétaire du Comité régional du Komsomol, l'organisation de la jeunesse communiste, qui en a oublié les principes et le chef de cette organisation à l'Institut de médecine Paromov.

On peut y lire :

"... La loi de la vie est une calomnie de notre jeunesse étudiante.

Ceci apparaît clairement dans la scène de la soirée organisée par les étudiants en médecine.

Les auteurs du film ont présenté cette scène comme une beuverie.

Les étudiants et les étudiantes s'enivrent jusqu'à en avoir des hallucinations.

Les auteurs du film savourent tous ces détails et montrent des dizaines de fois cette débauche insouciante d'ivrognes.

Mais dans le film, ni l'administration de l'Institut, ni les organisations sociales, ni les étudiants eux-mêmes, futurs médecins, n'interrompent ces débordements : au contraire ils y participent tous.

Où les auteurs ont-ils vu de telles scènes ?

Où les auteurs ont-ils vu que notre jeunesse étudiante se retrouvait dans les mêmes fonds que la jeunesse bourgeoise ?

Toutes ces scènes sont une calomnie de la jeunesse étudiante soviétique... »

Le scénariste du film, Alexander Avdeenko, racontera que l'article a été relu et corrigé par Staline lui-même.

Le 22 août 1940 le film est officiellement interdit.

Quel rôle ont joué le cinéastes sous le régime stalinien ?

C'est la leçon du jour ...



Invitée : Anne Roekens, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Namur.



14 heures : Le décollage du Congo belge



Si la reprise des possessions de l'Etat Indépendant du Congo par la Belgique date de 1908, dans les faits ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que l'emprise belge commencera à se concrétiser. C'est aussi dans les années 1920 que l'exploitation industrielle des gisements du Katanga connaîtra son véritable décollage. Quant aux populations locales, elles ne cesseront de se révolter de toutes les façons possibles contre le pouvoir colonial...

I

nvitée : Amandine Lauro, historienne, chercheuse Qualifiée du FNRS, enseigne à l'ULB l'histoire de l'Afrique, du genre et de la colonisation.

