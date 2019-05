Un Jour dans l'Histoire - 27/05/2019

13h20 : Lucullus, général et gastronome



Nous sommes au tout début du deuxième siècle.

Dans ses « Vies d'hommes illustres », Plutarque, penseur majeur de la Rome antique, rapporte une anecdote à propos de Lucullus, général romain né en 118 avant notre ère.

Un soir, alors qu'il dîne seul chez lui, on ne sert à notre homme qu'un modeste repas.

Il se fâche et fait appeler l'esclave préposé à cet office.

Celui-ci se défend, arguant qu'il n'a pas cru bon , puisqu'il n'y avait pas d'invités, de préparer des mets somptueux.

"Que dis-tu, s'écrie Lucullus, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui Lucullus dîne chez Lucullus ?"

Citation maintes fois reprise au cours des siècles et qui a figé Lucullus dans le rôle du parfait gastronome.

Son nom est aujourd'hui associé à divers mets, à des restaurants et même, ô paradoxe, à de la nourriture industrielle.

Ami de Cicéron, admiré de César, vainqueur de Mithridate et rival de Pompée, Lucullus fut pourtant bien plus qu'un fin gourmet.

Grand militaire, homme politique de premier plan, intellectuel à la hauteur de Socrate, esthète raffiné ...

Partons sur les traces de cet inconnu...



Invité : Yann Le Bohec, professeur émérite de l'université Paris-Sorbonne.

Auteur de :« Lucullus, général et gastronome » aux éditions Tallandier.



14 heures : Les tragédiennes du Music-Hall



A Paris, on connaît la chanson : pour percer dans le milieu, il est indispensable de se produire dans la capitale. C'est là que se fait l'histoire de la chanson française, et parmi les différents courants se démarque celui de la chanson réaliste, avec ses textes sombres, ses histoires dramatiques, où l'amour se termine souvent à coup de poing et dans la rue. Dans l'entre deux-guerres, cette vague esthétique pleine de noirceur prend son envol sur les scènes de Montmartre, portée par les voix puissantes des Fréhel, Damia, Marie Dubas ou encore Edith Piaf...

L'histoire de la chanson réaliste est racontée par Guillaume Duthoit, du Point Culture.

Réalisation : Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY