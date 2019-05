Un Jour dans l'Histoire - Le drame du Heysel - 24/05/2019

13h20 : le drame du Heysel



Nous le 29 mai 1985, à Bruxelles.

Cette journée-là doit être la fête du football, puisqu'au stade du Heysel se joue la finale de la Coupe de Champions, ce que l'on appelle aujourd'hui la Champion's League, la compétition la plus prestigieuse du football européen.

A 20.15 s'affronteront les anglais du Football Club de Liverpool et les Italiens de la Juventus de Turin.

Mais la fête tourne au cauchemar une heure avant le début du match.

Des supporters britanniques, mal encadrés et peu surveillés malgré leur très mauvaise réputation, lancent, dans le stade, des charges violentes contre des supporters italiens qui se trouvent à proximité.

Acculés, écrasés, contre les grillages et le mur d'enceinte de la tribune Z où ils se trouvent, les tifosis de la Juventus suffoquent sous la pression.

Lorsque la foule parvient à s'extraire de ce piège après de longues minutes, 39 personnes restent au sol, mortes piétinées et étouffées.

600 autres sont blessées, dont certaines très grièvement.

Malgré l'horreur et la consternation, les autorités administratives et sportives décident de faire jouer le match, remporté par la Juventus 1 à 0.

Après de longues enquêtes et procédures judiciaires, certains responsables de cette tragédie sont condamnés.

D'autres en revanche s'en sortent à bon compte.



A une semaine de la finale de la Champion's league entre Liverpool et Tottenham, deux clubs britanniques, retour sur ce que l'on appelle aujourd'hui encore `Le Drame du Heysel' avec Eric Loze et les archives de la SONUMA.



14 heures : L'urbanisme horloger



Il y a 10 ans, les villes du Locle et de Chaux-de-Fonds étaient inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco pour leur urbanisme horloger.

Quel est cet urbanisme horloger, comment le définir, que dire de l'architecture des deux villes et qu'est-ce que cette inscription a changé ?

Réponses au micro de Joanne Dussez avec Denis Clerc, ancien architecte de la ville de la Chaux-de-Fonds et président de la fondation en faveur de la valorisation du site la Chaux-de-Fonds/ le Locle inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

