Un Jour dans l'Histoire - 23/05/2019

Des clepsydres aux montres connectées : histoire de la mesure du temps Nous sommes en 1541, à Genève.

Le pasteur Jean Calvin, figure emblématique de la Réforme protestante, décide de bannir tout ce qui s'apparente à des signes de richesse au cœur de la cité.

Chemin faisant, le théologien français oblige les orfèvres et autres joailliers, qui jouissent d'une grande réputation à l'étranger, à se tourner vers l'horlogerie.

Un peu plus de vingt-cinq ans plus tard, en 1566, la règlementation chez les orfèvres se durcit encore et interdit la fabrication des croix, des calices et autres objets utilisés dans le culte catholique.

Cette fois, les artisans ne voient d'autres solutions que de se tourner vers « la boîte de montre ».

A l'époque, en effet, les montres sont incrustées dans des coffrets qui sont de véritables bijoux.

Des bijoux si précieux qu'on les cache sous ses vêtements.

L'horlogerie est une avancée cruciale dans cette obsession qu'ont eu les êtres humains, à travers les siècles, de mesurer le temps.

Des clepsydres aux montres connectées, revenons sur les grandes étapes de cette obsession...



Invité : Dimitri Joannidès, historien de l'art, en partenariat avec la maison de ventes aux enchères Fauve Paris.

Porte-parole de la Compagnie d'Expertise en Antiquités et Objets d'Arts - CEA.



14 heures : Comment lancer un conflit ? Cas d'école : la première guerre du Golfe (1991)



Août 1990 : Saddam Hussein annexe le Koweit. C'est un coup de force inadmissible, les Etats-Unis et ses alliés entendent bien réagir. Quelques mois plus tard, Nayirah, une adolescente de 15 ans, livre un témoignage glaçant. Des soldats irakiens auraient sorti les bébés prématurés des couveuses des hôpitaux de Koweit City avant d'emporter les appareils. Des dizaines - voire des centaines - de bébés seraient ainsi morts faute de soins. L'indignation au sein de l'opinion publique est à son comble. Janvier 1991, l'opération Tempête du désert balaie l'armée irakienne, le Koweit est libéré. Mais quelques mois plus tard, il s'avère que le témoignage de Nayirah était un faux, l'affaire des couveuses n'a jamais existé. Elle est le fruit d'une gigantesque manipulation montée de toutes pièces par des agences de communication...



Invitée : Bénédicte Delfaut, réalisatrice du film "1991, la 1ère guerre du Golfe" est à voir dans « Retour aux sources » sur La Une, ce vendredi 24 mai à 22h50

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY