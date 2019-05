Un Jour dans l'Histoire - 22/05/2019

13h20 : La saga des Rothschild



Les Rothschild, symbole de puissance et de prestige, fascinent encore par leur fortune, leurs fabuleuses collections d'art, leurs demeures fastueuses et leurs mariages people. Au commencement, il y a Mayer Amschel, le "premier des Rothschild", qui s'impose comme le banquier des princes et empereurs. Installés à Londres, Paris ou encore Vienne, ses descendants vont plus loin, en gagnant la confiance des souverains et en finançant les industries naissantes. Partout en Europe, les Rothschild se font construire de somptueuses résidences, comme le célèbre château de Ferrières. Amis intimes de la famille royale anglaise, philanthropes, amateurs d'art, réunissant les plus belles toiles de maitre, les Rothschild ne sont pourtant pas épargnés. Chassés d'Autriche par Hitler, ils sont spoliés de leurs biens en 1940, nationalisés en France en 1981 avant de se déchirer sur l'utilisation de leur nom.



Invité : Tristan Gaston-Breton « La saga des Rothschild : L'argent, le pouvoir et le luxe » Éditions Tallandier



14 heures : Drôles de films !



Rendez-vous dans « Décadrages », avec François Forestier pour découvrir nombre de films qui mériteraient une place d'honneur au panthéon du cinéma « affligeant mais hilarant ».

Avec un humour féroce, et avec une mauvaise fois assumée, doublée d'une verve qui fait mouche, que Forestier s'attelle, à raconter et étriller tous ces films improbables qui ont, depuis les débuts du cinéma, fait la joie ou le désespoir (c'est selon) de nombreux cinéphages.

Au programme, des films tels que « Bride of the Monster » (Ed Wood), « Oh ! Qué mambo » (John Berry), « Le Triporteur » (Jack Pinoteau), « Un clair de lune à Maubeuge » (Jean Chérasse), « La Bible » (John Huston), « Terror in tiny town » (Sam Newfield), ... mais aussi « Easy Rider », « Blow up », « Mon Oncle d'Amérique », ou encore « Perceval le Gallois » !



Invité : François Forestier, journaliste et critique de cinéma au « Nouvel Obs » et a collaboré, entre autres, à « Première », « L'Express », et « VSD.

