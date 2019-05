Un Jour dans l'Histoire - 21/05/2019

13h20 : La danse comme outil de diplomatie culturelle durant la guerre froide



Nous sommes le 03 mai 1954, à Paris, au Foyer de la danse de l'Opéra.

Galina Oulanova, star du Bolchoï, la plus prestigieuse scène russe, sirote une coupe de champagne.

La danseuse est entourée de ses homologues français Lycette Darsonval, Michel Renault et Liane Daydé.

Oulanova correspond peu à l'image d'une étoile internationale : elle est discrète, elle porte des chaussures plates, comme les autres danseuses soviétiques, et presque pas de bijoux.

Le photographe présent ce soir-là a immortalisé les coulisses de l'échange entre les ballets russe et français.

Les soviétiques, souriants, sont applaudis par la troupe de l'Opéra de Paris.

Le joie sera de courte durée : quelques jours plus tard, la tournée du Bolchoï est annulée à cause de la chute de Diên-Biên-Phu...

Quels ont été les rapports entre la culture et la politique durant la guerre froide ?

Quelle place y ont tenu la danse et le ballet ?

Nous allons parler diplomatie culturelle, soft power ...



Invitée : Stéphanie Gonçalves, docteure en histoire contemporaine de l'ULB.

Autrice de : « Danser pendant la guerre froide (1945-1968) ; Presses Universitaires de Rennes (PUR).





14 heures : La naissance du nazisme



Automne 1919 : un obscur caporal autrichien démobilisé infiltre un petit parti munichois, le Deutsche Arbeiterpartei (DAP). Adolf Hitler agit alors comme agent de propagande de la Reichswehr. Mais en adhérant à titre personnel au DAP, Hitler en devient rapidement le leader, le débarrasse de la tutelle d'une société secrète, la Thule-Gesellschaft, et le transforme en une machine de guerre politique, le Parti Nazi. Objectifs : prendre le pouvoir, redonner au peuple allemand sa « pureté raciale », et établir l'hégémonie du Troisième Reich sur le monde entier...



Invitée : Geneviève WARLAND, historienne et philosophe, professeure à l'UCL et spécialiste de l'Allemagne

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY