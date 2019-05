Un Jour dans l'Histoire - 20/05/2019

13h20 : Sonia Delaunay : une artiste Mitteleuropa





Nous sommes le 18 novembre 1910, à la mairie du VIe arrondissement de Paris.

Ce jour-là, Sarah Stern épouse Robert Delaunay.

Sarah, mieux connue sous le prénom de Sonia, et Robert vont écrire l'une des pages les plus exaltantes de l'histoire de l'art du vingtième siècle.

Ils font partie des grands représentants de l'avant-garde naissante et vont jeter les bases de l'art abstrait.

Réputée « touche à tout », Sonia va longtemps rester dans l'ombre de son mari qu'elle vénère.

Elle est pourtant une femme moderne et exigeante.

Née en Ukraine, elle a su s'imposer dans un univers artistique encore très majoritairement dominé par les hommes.

Ses origines, ses rencontres, avec Kandinsky ou Diaghilev , en font une artiste Mitteleuropa.

Et si la véritable créatrice du couple Delaunay, c'était-elle ... ?



Invitée : Sophie Chauveau.

Autrice de « Sonia Delaunay, la vie magnifique » aux éditions Tallandier.



14 heures : L'Europe avant l'Europe



Qu'est-ce l'Europe ? Où commence-t-elle et où s'arrête-telle ? Depuis quand parle-ton d'Europe ? De Charlemagne au Traité de Rome, ce continent - ce « petit bout d'Asie » pour reprendre le mot de Paul Valéry - s'est toujours beaucoup interrogé sur lui-même. Mais une évidence s'impose sur le long terme : il n'y a pas d'Europe sans paix et pas de paix sans Europe...



Invité : Henri Deleersnijder, historien, collaborateur de l'ULiège, auteur de « L'Europe, du mythe à la réalité » ed. Mardaga 2019

