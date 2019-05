Un Jour dans l'Histoire - 17/05/2019

13h20 : Les CCC : une croisade révolutionnaire avortée



Nous sommes le 16 décembre 1985, à Namur.

Ce jour-là, 4 membres des CCC sont arrêtés dans un établissement de restauration rapide, près de la gare.

Ce coup de filet met fin à une vague d'attentat sans précédent en Belgique, depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Les 4 suspects interceptés sont Pierre Carette, Bertrand Sassoye, Pascale Vandegeerde et Didier Chevolet.

Ils font partie des Cellules Communistes Combattantes, un groupuscule d'extrême gauche qui fait régner la terreur depuis 14 mois, en faisant exploser des bombes au 4 coins du pays.

Les CCC visent des objectifs militaires mais s'attaquent aussi aux symboles du pouvoir, de l'impérialisme américain et du capitalisme triomphant.

Inspirées par la Fraktion armée rouge allemande et très proche des Français d'Action directe, les membres des CCC justifient leur lutte armée révolutionnaire à l'aide de nombreux tracts et communiqués qui sont inspirés de l'idéologie marxiste-léniniste.

Des tracts dans lesquels ils expriment toute leur détermination.

L'Etat se montre longtemps incapable de mettre hors d'état de nuire ce groupe terroriste insaisissable et très bien organisé.

Mais lorsqu'ils seront sous les verrous, les CCC paieront très cher leur campagne de violence qui a occasionné des dégâts matériels considérables et conduit à la mort de deux pompiers bruxellois.



Récit de cette croisade révolutionnaire avortée avec Eric Loze et les archives de la SONUMA.



14 heures : Monumental : Florence



Symbole de la renaissance, Florence est une des villes les plus visitées d'Italie.

Son centre historique est un écrin conservant de multiples chefs-d'œuvre d'art et d'architecture.

L'historien de l'art Denis Ribouillault est au micro de Johanne Dussez ,

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY