Un Jour dans l'Histoire - 16/05/2019

13h20 : Une famille belge dans la tourmente de l'Histoire



Après la naissance de ses enfants, Jean-Christophe Dubuisson a souhaité interroger son grand-père sur le passé familial. Peu à peu, Louis Dubuisson s'est laissé prendre au jeu des confidences et a offert à son petit-fils des vestiges de l'héritage du patrimoine familial : des carnets où étaient consignés divers témoignages de la Première Guerre mondiale écrits depuis les tranchées des Flandres et d'un hôpital pour soldats gazés, des récits de l'exil entrepris en France par ses parents en mai 1940, de la correspondance en provenance de Stalags de Poméranie et des rapports de faits orchestrés par la résistance à l'encontre des nazis. Il lui a également livré ses propres souvenirs en tant que recrue de l'armée américaine après le débarquement de Normandie.



Invité : Jean-Christophe Dubuisson , professeur de français et d''Histoire et auteur « Une famille belge dans la tourmente de l'Histoire » aux éditions Jourdan





14 heures : Christian Dotremont, l'inclassable

Il y a 40 ans, disparaissait Christian Dotremont. Polygraphe mais pas (ou si peu) romancier, plasticien sans être ni peintre ni sculpteur ; belge aimanté par la Scandinavie, Christian Dotremont fut un artiste aussi fécond qu'inclassable mais il sera surtout le moyeu essentiel d'un des mouvements artistiques contemporains les plus féconds de l'après-guerre : CoBRA.



Invitée : Stéphane Massonet, spécialiste de Christian Dotremont et du mouvement CoBRA, coodinateur du n° spécial de la revue littéraire « Europe » (mars 2019) consacré à Chri

