Un Jour dans l'Histoire - 15/05/2019

13h20 : Trois adolescents dans la Grande Guerre



Tout au long de la Grande Guerre, des dizaines de milliers de Belges se portèrent volontaires pour défendre leur patrie agressée et occupée. Toutefois, certains ne parvinrent pas à rejoindre le front. Leurs rêves héroïques de jeunes patriotes échouèrent dans des geôles allemandes auxquelles ils n'étaient pas préparés. Encore peut-on se demander comment ils ont vécu ces expériences inhabituelles, quelles sont les émotions exprimées par ces volontaires de guerre mis en échec et ce que l'expression de leurs émotions dit de leur rapport à un monde chamboulé et à eux-mêmes. Telles sont les questions que le cours-conférence abordera à travers l'analyse des émotions exprimées par trois jeunes volontaires de guerre dans leurs carnets rédigés pendant leur détention ou juste après.



Invitée : Laurence van Ypersele, historienne (UCL) et Membre de l'Académie royale de Belgique



14 heures : « Drôles de films ! »



Rendez-vous dans « Décadrages », avec François Forestier pour découvrir nombre de films qui mériteraient une place d'honneur au panthéon du cinéma « affligeant mais hilarant ».



avec un humour féroce, et avec une mauvaise fois assumée, doublée d'une verve qui fait mouche, que Forestier s'attelle, à raconter et étriller tous ces films improbables qui ont, depuis les débuts du cinéma, fait la joie ou le désespoir (c'est selon) de nombreux cinéphages.

Au programme, des films tels que « Bride of the Monster » (Ed Wood), « Oh ! Qué mambo » (John Berry), « Le Triporteur » (Jack Pinoteau), « Un clair de lune à Maubeuge » (Jean Chérasse), « La Bible » (John Huston), « Terror in tiny town » (Sam Newfield), ... mais aussi « Easy Rider », « Blow up », « Mon Oncle d'Amérique », ou encore « Perceval le Gallois » !



Invité : François Forestier, journaliste et critique de cinéma au « Nouvel Obs » et a collaboré, entre autres, à « Première », « L'Express », et « VSD.

