Un Jour dans l'Histoire - 14/05/2019

13h20 : Le Pape Leon , Le Grand défie Attila



Nous sommes le 6 juillet 452, à Mantoue, en Lombardie.

Le pape Léon Ier est venu à la rencontre d'Attila, le chef des Huns, en marche sur Rome.

Il s'agit de négocier la paix.

En réponse à ses compagnons d'armes qui ne peuvent comprendre qu'il renonce à piller les trésors de la ville éternelle, Attila leur dit :

"Pendant que Léon parlait, j'ai vu près de lui deux personnages mystérieux, à la figure surhumaine, au regard terrible, revêtus de l'habit sacerdotal, qui, l'épée nue, me menaçaient de mort si je ne cédais pas à l'envoyé des Romains"...

Le pape parvient donc à affirmer l'autorité de l'Eglise face à celui que l'on surnomme « le fléau de dieu ».

Il devient ainsi Léon le Grand.



Invité : Bernard Lecomte, spécialiste de l'histoire religieuse.

Auteur du dossier documentaire de la série BD « Des papes dans l'histoire » Editions Glénat.



14 heures : La naissance de l'URSS



En 1918, le but de Lénine en acceptant une paix séparée avec l'Allemagne est de « rendre les usines aux ouvriers, les terres aux paysans et la paix au peuple ». Mais derrière ce slogan se cache en réalité un projet de société nouvelle comme le monde n'en n'a jamais connu : le communisme. Il faudra 10 ans pour que l'URSS se stabilise et elle ne le fera que lorsqu'un certain Joseph Staline aura monopolisé les rênes du pouvoir et instauré la terreur permanente...



Invitée : Nina Bachkatov, politologue, éditrice de la revue en ligne Inside Russia and Eurasia

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY