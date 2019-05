Un Jour dans l'Histoire - Il y a 50 ans : Woodstock, bien plus qu’un festival de musique, une ode...

« On pataugeait tous ensemble. Woodstock était devenu une immense porcherie, un bourbier. Tout le monde se bousculait, on glissait les uns contre les autres, comme dans un parc pour enfant. On n’avait plus qu’à oublier ce qu’on avait imaginé et à vivre dans l’instant. Et ça, c’était une sacrée expérience* » dira Susan Cole, festivalière.

Retour ce lundi sur un événement qui a marqué l’histoire de la musique populaire : il y a presque 50 ans avait lieu le festival de Woodstock.

Le vendredi 15 aout 1969, une petite ferme de la commune de Bethel, dans l’état de New York, voit débarquer près d’un demi-million de jeunes pour trois jours de paix et de musique, 3 jours qui ont marqué l’histoire du rock et de sa contre-culture, 3 jours de pluie, de boue, de vivre ensemble, de retards, d’improvisation, d’adaptation, bref, trois jours à part.

Pour nous faire revivre ce festival, pour nous faire entendre sa voix et sa musique, Jonathan Remy a rencontré Hugues Warin, du service éducatif du PointCulture et professeur de jazz au conservatoire de Bruxelles.