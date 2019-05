Un Jour dans l'Histoire - 10/05/2019

13h20 : Affaire Steinier - Bongiorno - Négriers de la construction



Le 18 novembre 1994, Carmelo Bongiorno est condamné à mort par la Cour d'assises de Mons pour les assassinats du journalistes Stéphane Steinier et de l'entrepreneur Jean-Claude Boittiaux. Ce jugement met fin au parcours de celui qui était désigné comme le Parrain des négriers de la construction. Dans les années 80, Bongiorno met sur pied une organisation de type mafieuse qui règne en maître sur le milieu de la construction dans la région du centre, entre La Louvière et Morlanwez. Pourvoyeur de main d'œuvre illégale auprès d'entrepreneurs peu scrupuleux, Bongiorno monte une escroquerie de grande envergure grâce à laquelle il élude l'impôt, la tva et charges sociales. Pour imposer sa loi et protéger son juteux business, il s'entoure d'hommes de main violents et n'hésite pas à intimider voire supprimer ceux qui n'entre pas dans son jeu.



L'enquête sur la disparition du journaliste Stéphane Steinier en 1989 permet de lever le voile sur les pratiques de Bongiorno et sa bande. L'omerta, la fameuse loi du silence qu'il fait régner dans la région, est brisée par un repenti et d'autres informateurs. Leurs révélations aboutissent au démantèlement de son organisation et donnent lieu à plusieurs condamnations pour Bongiorno et ses acolytes, après une enquête qui connaît de multiples rebondissements.



Récit d'une affaire digne d'un film de Martin Scorcese avec Eric Loze et les archives de la SONUMA



14 heures : L'histoire de Hong Kong



Hong Kong est une ville unique qui a toujours fasciné écrivains et voyageurs. Ancienne colonie britannique, cette île a été le refuge des trafiquants d'opium.



Histoire de cette ville incomparable avec Xavier Paulès, maître de conférences à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris au micro de Johanne Dussez

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY