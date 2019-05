Un Jour dans l'Histoire - 09/05/2019

13h20 : La modernité de Thucydide



Nous sommes au cinquième siècle avant notre ère.

Thucydide, homme politique et historien athénien, écrit son histoire de « La Guerre du Péloponnèse ».

Ce conflit qui opposa, pendant vingt-sept années, Athènes et ses alliés à une coalition de cités péloponnésienne, dont Sparte prit la tête.

Il écrit : « Il se peut que le public trouve peu de charme à ce récit dépourvu de romanesque.

Je m'estimerai pourtant satisfait s'il est jugé utile par ceux qui voudront voir clair dans les événements du passé, comme dans ceux , semblables ou similaires, que la nature humaine nous réserve dans l'avenir.

Plutôt qu'un morceau d'apparat composé pour l'auditoire d'un moment, c'est un capital impérissable qu'on trouvera ici. »

Et le récit de Thucydide inspirera, en effet, de nombreux penseurs et acteurs politiques en Occident à partir du XVIe siècle par ses analyses d'une guerre totale et des mécanismes politiques qui l'ont entraînée, puis qui y ont mis fin.

Déchaînement de violence, trahison de la morale commune, l'historien nous aide à comprendre le conflit entre force et droit dans les relations internationales.



Invitée : Monique Mund-Dopchie, philologue (UCL), membre de l'Académie royale de Belgique.



14 heures : Le Rwanda et la justice internationale



De 1998 à 2015, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) aura poursuivi et jugé 74 accusés de crime de génocide. C'est à la fois peu et beaucoup. Mais l'existence même du TPIR constituait un événement historique car, pour la première dans l'histoire, des suspects étaient jugés sur base d'un concept forgé durant la seconde Guerre mondiale mais qui n'avait encore jamais été appliqué.



Invitée : Ornella Rovetta, dr en histoire contemporaine et chercheuse à l'ULB, auteure de « Un génocide au tribunal - Le Rwanda et la justice internationale » (ed. Belin 2019)

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY