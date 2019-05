Un Jour dans l'Histoire - 07/05/2019

13h20 : Bernard Van Orley et le rayonnement bruxellois du début du 16ème siècle



Nous sommes le jeudi 18 avril 1519, quelques jours avant Pâques, à Bruxelles.

C'est dans la maison du peintre de cour, Bernard van Orley, que Claes van der Elst, un prêtre acquis aux idées de la Réforme protestante, prononce un discours devant une assemblée comptant entre vingt et soixante personnes.

Mal en a pris à l'homme de foi et à l'artiste puisque une servante s'empresse d'aller dénoncer l'affaire.

Une enquête est ouverte : van Orley et cinq autres participants, dont le tapissier Pieter de Pannemaker, sont accusés d'avoir organisé, chez eux, des assemblées prohibées.

Cette crise qui fit grand bruit à l'époque se soldera par des peines d'amende honorables et financières sans trop de gravité, mais elle montre à quel point les artistes du début du seizième siècle sont impliqués dans la marche de leur temps.

Partons sur les traces de Bernard van Orley et de ses contemporains...



Invité : Roel Jacobs.

Conférence : « Bernard Orley ses Contemporains jusqu'en Quinze Cent Trente », le 08 mai, à 19:00 heure, au « Jardin de ma Sœur », Quai au Bois à Brûler, 1000 Bruxelles.

(+ Conférence « Bruegel, un peintre bruxellois ? », le 23 mai, à 18h30, à la Bibliothèque des Riches Claires, Bruxelles.



14 heures : Les enfants juifs de Belgique durant la seconde Guerre mondiale - 2/2



Après la guerre, pour les combattants, les prisonniers de guerre et les résistants, l'obtention d'un statut officiel reconnaissant leur sacrifice allait de soi. Ce n'était pas le cas des déportés dits « raciaux » qui durent attendre des années pour voir enfin leurs souffrances prises en compte par la société. Mais pour les enfants juifs cachés, la question ne se posait tout simplement pas. Il faudra attendre les années 2000 et suivantes pour voir un début de prise de conscience officielle...



Invité : Adolphe Nysenholc, ancien « enfant caché », romancier, essayiste, auteur de « L'Enfant sauvé - De la cache au statu » co-éd. L'Enfant caché asbl - Institut d'études du Judaïsme - Editions Didier Devillez, 2019

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY