Un Jour dans l'Histoire - 06/05/2019

13h20 : Femmes et pouvoir en Islam



Nous sommes en 1716, à Istanbul.

Alors qu'elle accompagne son mari, ambassadeur anglais , lady Mary Montagu observe et émet des doutes sur l'idée que les femmes musulmanes sont oppressées.

Elle écrit :

« Une des plus grande distraction, en Turquie, est de vous amener à leurs bains.

Quand on m'y fit entrer, la maîtresse des lieux vint pour me déshabiller ...

Après m'avoir ôté ma robe et vu mon corset, elle resta stupéfaite à sa vue et cria aux autres dames présentes dans le bain :

« Venez par ici et regardez de quelle cruelle façon les pauvres dames anglaises sont utilisées par leur mari.

Vous pouvez bien vous vantez de jouir des plus grandes libertés alors qu'ils vous enferment ainsi dans une boîte. » »

Quelle est la place des femmes dans l'islam ?

Quel pouvoir ont-elles eu à travers les siècles ?

C'est ce que nous allons tenter de comprendre...



Invitée : Azadeh Kian, professeure de sociologie à l'université Paris 7-diderot, directrice du Centre d'enseignement et de recherches pour les études féministes (CEDREF).

« Femmes et pouvoir en Islam » ; éd. Michalon.



14h00 : Les enfants juifs en Belgique durant la seconde Guerre mondiale - ¿



Entre 1942 et 1944, des milliers d'enfants juifs pourchassés par les Nazis furent cachés par des particuliers et dans des institutions religieuses ou non. Pendant longtemps, ces « enfants sauvés » sont restés dans l'ombre. Ce n'est que dans les années 1980 qu'ils ont commencé à se regrouper pour se soutenir mutuellement, partager leurs souvenirs et honorer leurs sauveurs. En 1992, naissait l'asbl L'Enfant caché qui a pour but de continuer ce travail de mémoire indispensable.



Invité : Adolphe Nysenholc, ancien « enfant caché », romancier, essayiste, auteur de « L'Enfant sauvé - De la cache au statu » co-éd. L'Enfant caché asbl - Institut d'études du Judaïsme - Editions Didier Devillez, 2019

