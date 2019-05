Un Jour dans l'Histoire - 03/05/2019

13h20 : Wilfried Martens, agitateur et négociateur



Le 7 mars 1992, Wilfried Martens quitte pour de bon le 16 rue de la Loi. Après avoir occupé pendant 12 ans la fonction de Premier Ministre, presque sans interruption, il cède sa place à son vieux compagnon de route Jean-Luc Dehaene.



Entre 1960 et le début des années 90, Wilfried Martens tient une place particulière dans le paysage politique belge. Agitateur du mouvement flamand pendant sa jeunesse, il mène lentement la Belgique vers la voie du fédéralisme, d'abord en tant que Président du CVP puis comme Premier ministre à la tête de 9 gouvernements.



Les années Martens au 16 rue de la Loi, ce sont des gouvernements qui se forment et qui tombent à la vitesse de l'éclair. Qu'il s'associe avec les socialistes ou avec les libéraux, Martens éprouve de nombreuses difficultés à mener ses gouvernements à leur terme, dans un contexte de crise économique quasi permanente et de tensions communautaires à répétition.



Histoire d'un militant flamand devenu fédéraliste convaincu, passé de la contestation à la négociation. Avec Eric Loze et les archives de la SONUMA



14 heures : Monumental : L'architecture romaine



Le Colisée de Rome, le Panthéon, les aqueducs, l'arc de Titus ou le forum de Trajan sont des exemples de grands monuments de l'architecture romaine. Qui sont les architectes célèbres de cette époque? Cette architecture est-elle forcément colossale? Quelles ont été les innovations?



Réponses avec Michel Fuchs, archéologue et professeur à l'Institut d'archéologie et des sciences à l'Université de Lausanne au micro de Johanne Dussez

