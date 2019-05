Un Jour dans l'Histoire - 02/05/2019

13h20 : L' histoire du domaine de Chevotogne



De ses origines moyenâgeuses à sa vocation touristique et pédagogique en passant par son rôle de villégiature aristocratique, c'est l'histoire de Chevetogne que nous racontons...



Invitée : Angeline Sedran, animatrice et guide au domaine provincial de Chevetogne.

« Chevetogne, de la villégiature aristocratique au tourisme social intégré et durable » aux éd. Province de Namur.



14 heures : L'Europe, une chance historique pour les femmes



Aborder la construction européenne sous l'angle de l'histoire des femmes et du genre est une démarche peu pratiquée, pourtant elle révèle bien des inconscients. A commencer par la démonstration que l'Europe est une structure vivante et que, à travers ses soubresauts, c'est une histoire en marche qui s'écrit sous nos yeux.



Invitée : Eliane Gubin, professeure honoraire d'histoire contemporaine à l'ULB, cheville ouvrière de l'ouvrage collectif : « L'Europe, une chance pour les femmes - Le genre de la construction européenne » - éditions de la Sorbonne

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY