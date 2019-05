Un Jour dans l'Histoire - 01/05/2019

13h20 : Le capitaine Jacques et la guerre anti-esclavagiste au Congo



Nous sommes à la fin du mois d'octobre 1892, à Albertville, au Congo.

Dans une lettre qu'il adresse à la Ligue antiesclavagiste, le capitaine Jacques, futur général-baron de Dixmude, pas encore héros de la Première Guerre mondiale, écrit :

«Rentrés à Albertville, nous nous sommes courageusement remis à l'ouvrage ; il s'agit de couvrir les murs de notre enceinte et d'achever la maison.

La saison des pluies avance à grands pas, tout notre travail serait perdu car les briques séchées au soleil s'effondrent avec une navrante rapidité sous l'action des eaux.

Deux ou trois ouvrages nous ont donné quelques déboires mais nous ne nous sommes pas rebutés et le 10 octobre nous étions parfaitement abrités.

Les coquillages qui couvrent le rivage à certains endroits y formant une couche de cinquante à soixante centimètres, pénibles pour les pieds nus des indigènes et peu cléments pour nos semelles européennes, se sont du mopins rendus utiles pour notre travail.

Ils nous ont donné une excellente chaux avec laquelle tout le fortin a été crépi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. »

Le capitaine Jacques est donc en mission antiesclavagiste sur les rives du lac Tanganyika...

Quel est au juste la teneur de cette mission, c'est ce que nous allons voir ...



Invité : Junior Brichart, historien.

« La guerre du capitaine Jacques » Husson éditeur.





14 heures : " L'Art des séries télé " (2/3)



Deuxième épisode consacrés à la question de " L'Art des séries télé " réalisé par Jean-Louis Dupont pour « Décadrages »

Des années 40/50, aux Etats-Unis et en France (avec des séries telles que " I love Lucy ", " The Cosby Show ", " Les incorruptibles ", " Mannix ",ou encore " Les Galapiats ", " Thierry la Fronde ", et " Les saintes Chéries "), jusqu'à aujourd'hui (" 24 H Chrono ", " Les Soprano ", " Twin Peaks ", " Dexter ", " Dr House " mais aussi, en France, " Mafiosa ", " Ainsi soient-ils ", " Dix pour Cent ", et bien d'autres encore), c'est toute l'histoire des fictions télévisuelles qui sera passée à la loupe de l'analyse des formes par Jean-Louis Dupont et son invité, Vincent Colonna , sémiologue, romancier et consultant pour de nombreuses chaînes de télé . Il est aussi de deux ouvrages consacrés à " L'art des séries télé ", des ouvrages judicieusement sous-titrés : " L'appel du Happy End " et " L'Adieu à la morale " parus aux Editions Payot.

