Un Jour dans l'Histoire - 29/04/2019

13h20 : Les enfants-soldats



Nous sommes en octobre 1941, la Shoah par balles ravage la Biélorussie.

Caché dans un arbre, un enfant de cinq ans, assiste au massacre de sa famille.

L'enfant qui s'appelle Alex Kurzem s'enfuit dans la forêt, à bout de forces, il est bientôt capturé par un bataillon de SS.

Les soldats nazis vont en faire leur mascotte et l'affubler d'un uniforme miniature de caporal.

Ils le prennent en photo et les clichés rentreront dans l'histoire.

« Pour être honnête, dira, plus tard, à son fils historien, l'ex enfant-soldat, je voudrais ne rien me rappeler.

Quelle personne saine d'esprit le souhaiterait ?

Mais la vérité vraie est aussi que je suis encore plus terrifié à l'idée de tout oublier. Je suis piégé. »

Des enfants-soldats, il y en a eu d'autres au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Lors d'autres conflits aussi, dans les siècles précédents.

Aujourd'hui, leur sort est amplement médiatisé, mais le regard que l'on porte sur eux dépend largement des combats auxquels ils participent.

Retour sur un phénomène qui n'est pas nouveau.



Invitée: Anne Morelli, historienne, professeure à l'ULB.





14 heures : Musique pop made in Japan



Quand on pense "pop music japonaise", vient à l'esprit les clips survoltés pleins de jeunes filles-poupées, vêtues de froufrous d'écolière et de combinaisons du futur. Mais entre ces idoru (idoles) et la musique traditionnelle millénaire au shamisen, il a existé, et existe encore, une foule de courant musicaux plus passionnant les uns que les autres, marqués par l'ouverture de l'archipel au monde occidental, la guerre, le nationalisme, le miracle économique nippon ou les répressions policières. Ces courants sont restés longtemps méconnus, par manque de diffusion en Europe, mais les temps changent, et Internet nous offre désormais mille possibilités de découvertes. Toute une histoire donc, que nous raconte Jacques de Neuville, libraire au CIVA et grand connaisseur de la musique populaire japonaise.



Une séquence réalisée par Roxane Brunet

