Un Jour dans l'Histoire - 26/04/2019

13h20 : Dépénalisation de l'avortement en Belgique



Le 29 mars 1990, la Chambre adopte le projet de loi `Lallemand-Michielsen' qui dépénalise partiellement l'avortement en Belgique. Les femmes peuvent désormais interrompre leur grossesse, sous certaines conditions, sans craindre une condamnation.



Résultat d'un très long combat idéologique et politique, cette loi permet d'abord aux femmes de ne plus agir dans la clandestinité. Car pendant des décennies, et jusqu'à la fin des années 60, l'avortement est un tabou absolu en Belgique. Il se pratique en cachette, en dehors du cadre médical, très souvent dans conditions effroyables. Pour interrompre leur grossesse, des milliers de femmes recourent chaque année aux services de `faiseuses d'ange' ou de rebouteux sans formation dont les pratiques hasardeuses ne sont pas sans conséquences pour la santé les femmes.



Quelques médecins s'engagent dans ce combat, tels le Dr Peers et le Professeur Hubinon. Inquiétés par la justice, ils paieront de leur personne et n'auront de cesse d'interpeller le monde politique afin que l'avortement sorte de cette ombre honteuse où l'absence de législation le plonge depuis longtemps.



Histoire d'une loi qui a bousculé l'opinion publique, la classe politique et même la fonction royale avec Eric Loze et les archives de la SONUMA



14 heures : Monumental : La cathédrale Notre-Dame de Paris



Lundi 15 avril, il n'est pas 19 heures quand un feu se propage sous les combles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cet incendie a ravagé ce chef d'œuvre de l'architecture gothique.



Invité : Agostino Paravicini, historien de la papauté et professeur honoraire à l'Université de Lausanne.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY