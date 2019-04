Un Jour dans l'Histoire - 25/04/2019

13h20 : Printemps 1989 : le massacre de Tian'Anmen



Nous sommes le 5 juin 1989, à Pékin.

La séquence vidéo a fait le tour du monde :

On y voit un homme, vêtu d'une chemise blanche, debout devant une colonne de chars qui quitte la place Tian'anmen.

Le premier conducteur tente de le contourner mais l'homme suit la trajectoire du char.

Il le défie.

Puis il grimpe sur la tourelle de l'engin. Il semble vouloir parler aux soldats.

Ensuite, l'homme est tiré sur le côté par un groupe de personnes que l'on aura du mal à identifier.

On ne sait pas ce qu'est devenu celui qui rentre dans l'histoire sous le nom de « Tank man » ou du « rebelle inconnu » .

Certains prétendent qu'il a été enlevé et exécuté par la police secrète.

D'autres disent qu'il s'agirait d'un étudiant de 19 ans, nommé Wang Weilin. Qu'il serait toujours vivant et caché en Chine continentale.

Mais rien n'est sûr.

Il est devenu, cela c'est certain, la figure emblématique d'une vague de contestation qui a touché la république populaire de Chine entre le 15 avril et 4 juin 1989.

Des manifestations qui ont été écrasées par une répression sanglante : le massacre de la place Tian'anmen.



Invité : Vincent Genin, docteur en histoire de l'Université de Liège.



14 heures : Science et nazisme : la trahison des clercs



Dans les années trente et quarante, les scientifiques, les universitaires et le corps médical se sont mis au service du projet nazi. Il est vrai que les théories délirantes d'Hitler et ses sbires, qu'elles soient raciales ou historiques, nécessitaient un fondement qui ait au moins l'apparence de l'objectivité scientifique. Une très grande partie du corps scientifique allemand va donc se prêter de bonne grâce aux exigences de leurs maîtres, jusqu'à se livrer aux dernières extrémités...



Invité : David Korn-Brzoza, réalisateur du film « Science nazie : le sol & le sang » - diffusé dans « Retour aux sources », vendredi 26 avril 20h55, sur La Une.

