Un Jour dans l'Histoire - 24/04/2019

13h20 : Les invasions de l'Angleterre



Nous sommes le 14 octobre 1066, à Hastings, au sud de l'Angleterre.

Venant de Normandie, débarquée quelques jours plus tôt sur les côtes, une armée féodale de 4 à 6000 hommes bat les troupes du roi Harold II.

Les troupes sont menées par celui que l'on appelle Guillaume le Bâtard, née des amours illégitimes de Robert Ier le Magnifique et de la fille d'un tanneur.

Guillaume , duc de Normandie, descend de Rollon, un chef viking qui s'est établi, au siècle précédent, à l'embouchure de la Seine.

Sa victoire, à Hastings, marque la naissance de l'Angleterre moderne : à partir de là, aucun de ses ennemis ne réussira à l'envahir.

De la conquête romaine à la bataille d'Angleterre, revenons, aujourd'hui, sur les invasions réelles ou projetées des territoires outre-Manche...





Invité : Benoît Beyer de Ryke, historien, philosophe, collaborateur scientifique à l'ULB.





14 heures : " L'Art des séries télé " (1/3)



Nouveau rendez-vous de " Décadrages " avec trois épisodes consacrés à la question de " L'Art des séries télé ".

Des années 40/50, aux Etats-Unis et en France (avec des séries telles que " I love Lucy ", " The Cosby Show ", " Les incorruptibles ", " Mannix ",ou encore " Les Galapiats ", " Thierry la Fronde ", et " Les saintes Chéries "), jusqu'à aujourd'hui (" 24 H Chrono ", " Les Soprano ", " Twin Peaks ", " Dexter ", " Dr House " mais aussi, en France, " Mafiosa ", " Ainsi soient-ils ", " Dix pour Cent ", et bien d'autres encore), c'est toute l'histoire des fictions télévisuelles qui sera passée à la loupe de l'analyse des formes par Jean-Louis Dupont et son invité, Vincent Colonna , sémiologue, romancier et consultant pour de nombreuses chaînes de télé . Il est aussi de deux ouvrages consacrés à " L'art des séries télé ", des ouvrages judicieusement sous-titrés : " L'appel du Happy End " et " L'Adieu à la morale " parus aux Editions Payot.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY