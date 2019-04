Un Jour dans l'Histoire - 23/04/2019

13h17: "Divin Vinci, Léonard de Vinci, l'Ange incarné"



Nous sommes au tournant des 15è et 16è siècles.

Léonard de Vinci, dans les carnets qu'il tient entre, approximativement, 1480 et 1518, écrit :

« J'ai imaginé toutes ces machines parce que j'étais possédé, comme tous les hommes de mon temps, par une volonté de puissance.

J'ai voulu dompter le monde.

Mais j'ai voulu aussi passionnément connaître et comprendre la nature humaine, savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de nos corps.

Pour cela, des nuits entières, j'ai disséqué des cadavres, bravant ainsi l'interdiction du pape.

Rien ne me rebutait.

Tout, pour moi, était sujet d'étude.

La lumière, par exemple, pour le peintre que j'étais, que de recherches passionnantes ! (...)

Ce que j'ai cherché finalement, à travers tous mes travaux, et particulièrement à travers ma peinture, ce que j'ai cherché toute ma vie, c'est à comprendre le mystère de la nature humaine. »

500 ans après sa mort, que peut encore nous apprendre Léonard ?



Avec nous : Daniel Salvatore Schiffer, professeur de philosophie de l'art à l'Ecole supérieure de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Liège.

« Divin Vinci : Léonard de Vinci, l'Ange incarné » ; éd. Erick Bonnier.





14h00: Série « D'un conflit à l'autre - les années 20 »



Le s Etats-Unis, un vainqueur aux pieds d'argile ?

L'Amérique est en fait les seuls véritables grands vainqueurs de la première Guerre mondiale. Elle en effet massivement financé les Alliés, son industrie a connu un développement extraordinaire et son armée un gigantesque bond en avant... Mais ce géant économique est un nain politique et une fois la paix revenue, les USA ne ratifient pas le Traité de Versailles ni ne rejoignent la SDN...



Invité : Serge Jaumain, Professeur ordinaire en Histoire contemporaine à l'ULB, spécialiste de l'Amérique du nord.

