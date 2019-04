Un Jour dans l'Histoire - 22/04/2019

13h17 : Les nazis et la quête du Graal



Nous sommes le 11 mars 1939, sur le mont Eiberg, en Autriche. C'est dans un bois que des enfants font une découverte macabre, celle d'un corps déjà en voie de décomposition. Le cadavre est identifié le lendemain grâce à des papiers retrouvés dans le manteau qui le recouvre : il s'agit de Otto Rahn, un écrivain de 35 ans. Un écrivain passionné par la quête du Graal. Une passion qu'il a transmise au chef des SS, le tout puissant Heinrich Himmler qui va le prendre sous son aile et lui confier la mission de poursuivre ses travaux au sein de l'Ordre noir. En quoi le mythe du Graal a-t-il servi la cause des nazis ? Himmler était-il réellement convaincu ? Qu'en est-il d'Adolf Hitler ? Qu'est-il arrivé à Otto Rahn : certains ont mis en doute sa disparition ? Retour sur cette affaire ...

Invité : Arnaud De La Croix, philosophe et historien.

« Himmler et le Graal. La vérité sur l'affaire Otto Rahn » éditions Racine.



14 heures : La route des Indes : une histoire de musiques et de liberté



Les Balkans, Istanbul, l'Anatolie, l'Iran, Ispahan, Kaboul, le Pakistan, le Pendjab... ce lundi, nous vous proposons de prendre ces routes qui partent d'ici, d'Occident, et qui serpentent vers l'est en direction de ce pays qui a fait rêver, et fait encore rêver, tant de voyageurs : l'Inde.

Ces routes, elles ont une histoire, des pionniers quasiment seuls à les fouler après la seconde guerre mondiale, à la foule de hippies chevelus attirés par la spiritualité indienne et la fumée de haschich. Et elles ont une bande-son. Car sur ces routes, la musique est une sorte de compagnon de voyage prête à surgir à chaque coin de chemin.

Pour nous en parler et nous faire écouter ces musiques, nous recevons Anne-Sophie de Sutter, historienne et conseillère en musique du monde au Point Culture.

Une séquence de Jonathan Remy

