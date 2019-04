Un Jour dans l'Histoire - 19/04/2019

13h20 : « Vivaldi, le souffle de Venise » Un documentaire en 10 épisodes réalisé par Cécile Poss



Episode 10 : Le Voyage



Antonio Vivaldi est établi à Venise mais il exercera également à Mantoue, Rome, Florence, Milan, Brescia, Vérone, Ferrare avant son ultime voyage à Vienne. A partir des années 1737, Vivaldi connaît de nombreuses difficultés et les Vénitiens semblent lui tourner le dos. C'est en septembre 1740, que Vivaldi vend ses partitions à la Pieta et prend la direction de Vienne. « Liste des morts à Vienne. 28 juillet, dans notre ville, le très révérend Signor Antonius Vivaldi, prêtre séculier, dans la maison Walleris, près de la porte de Carinthie, à l'âge de 60 ans » peut-on lire sur son acte de décès.



14 heures « L'Encre brune - écrivains et journalistes au temps de la Collaboration » Une série en 10 épisodes réalisée par Jean-Pol Hecq



10ème épisode : A la Libération, plusieurs noms connus figurent sur les listes d'épuration : Michel de Ghelderode, Hergé, Robert Poulet, Jam,... Certains seront jugés et exécutés, d'autres seront relaxés mais se retireront prudemment en Suisse ou en France où ils se reconstruiront une nouvelle vie...

