Un Jour dans l'Histoire - 18/04/2019

13h20 : « Vivaldi, le souffle de Venise » Un documentaire en 10 épisodes réalisé par Cécile Poss



Episode 9 : La Sérénissime



Alvise Contarini est le doge qui règne sur le République de Venise lorsque Vivaldi voit le jour. 9 doges suivront jusqu'au décès du compositeur. Sur la lagune, tout est mis en place pour qu'aucune faction ou famille ne prenne le pouvoir. L'élection du doge en est un bel exemple « Le jour dit, un enfant entre huit et dix ans, soigneusement choisi et destiné à demeurer à la cour du Doge, tire au sort dans le Conseil majeur, parmi ceux qui ont plus de trente ans. Trente nobles qui vont ensuite en tirer au sort 9, qui en élisent 40, qui en tirent au sort 12, qui en élisent 25, qui en tirent au sort 9, qui en élisent 45, qui en tirent au sort 11, qui en élisent 4 qui, par une majorité de 25 élisent enfin le doge ». L'église Saint-Marc est considérée comme la chapelle du Palais et elle dépend directement de la juridiction du doge. Elle est également un symbole de l'hégémonie de la République sur l'Eglise. La musique occupe bien sûr une place de choix à Saint- Marc. Vivaldi n'y sera jamais maître de chapelle, ce seront ses contemporains Legrenzi, Biffi et lotti qui occuperont cette fonction



14 heures « L'Encre brune - écrivains et journalistes au temps de la Collaboration » Une série en 10 épisodes réalisée par Jean-Pol Hecq



9ème épisode : Paul Colin, directeur du Nouveau journal, projette de créer un nouveau parti unique pour la partie francophone du pays. Mais en 1943, avec la défaite des allemands à Stalingrad, les positions se radicalisent. Bauchau rejoindra le maquis, Poulet se retire dans les Ardennes, Paul Colin est exécuté par le résistant Arnaud Fraiture.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY