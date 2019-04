Un Jour dans l'Histoire - 17/04/2019

13h20 : « Vivaldi, le souffle de Venise » Un documentaire en 10 épisodes réalisé par Cécile Poss



Episode 8 : le Théâtre



Le spectacle est omniprésent à Venise. Le théâtre et l'opéra règneront en maître dans ce XIIe siècle avant qu'ils ne cèdent la place à la mode napolitaine dans les années 1720. Ce goût du spectacle touche tous les domaines, aussi bien artistique que scientifique. C'est ainsi que l'université de Padoue, qui dépendait de Venise et qui aura une importance capitale dans l'histoire de la médecine, offre au public des dissections de corps humains. Ce qui s'est appelé, le théâtre anatomique.



14 heures « L'Encre brune - écrivains et journalistes au temps de la Collaboration » Une série en 10 épisodes réalisée par Jean-Pol Hecq



8 ème épisode : 1941 : l'invasion de l'URSS marque un virage. Tandis que les rexistes s'engagent dans une collaboration de plus en plus radicale, la presse durcit le ton. De grandes rafles de juifs ont lieu à Anvers et Bruxelles, Hergé se laisse aller à des dérapages antisémites. Henri Bauchau dirige le Service des volontaires Wallons du travail et défile en uniforme à la tête de ses hommes. Comme d'autres, il a le sentiment d'accomplir ainsi la discrète volonté du roi...

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY