Un Jour dans l'Histoire - 16/04/2019

13h20 : « Vivaldi, le souffle de Venise » Un documentaire en 10 épisodes réalisé par Cécile Poss

Episode 7 : L'opéra

Venise s'imposera comme capitale de l'opéra au XVIIe siècle. Le théâtre, la musique et la fête sont inséparables de la Sérénissime. Rien de plus normal que Vivaldi prenne la plume pour écrire une cinquantaine d'opéras. Il ne s'arrêtera pas uniquement à la composition, il endossera également le rôle d'impresario.

14 heures « L'Encre brune - écrivains et journalistes au temps de la Collaboration » Une série en 10 épisodes réalisée par Jean-Pol Hecq

7 ème episode : Si beaucoup de collaborateurs culturels viennent de la droite de l'échiquier politique et du monde catholique, d'autres étaient, avant la guerre, positionnés très à gauche. C'est le cas notamment de Pierre Hubermont et Constant Malva...

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY