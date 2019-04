Un Jour dans l'Histoire - 15/04/2019

13h20 : « Vivaldi, le souffle de Venise » Un documentaire en 10 épisodes réalisé par Cécile Poss



Episode 6 : Les émotions



1649, René Descartes publie son traité des Passions de l'âme dans lequel il identifie 6 émotions simples : l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. La révolution scientifique qui s'est opérée à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle aura eu plusieurs conséquences dont celle de placer l'homme au centre. L'homme avec ses émotions, son ressenti et son vécu. A partir de ce moment-là, les compositeurs n'auront de cesse de traduire musicalement les émotions et les sentiments que peuvent éprouver tout individu.



14 heures : « L'Encre brune - écrivains et journalistes au temps de la Collaboration » Une série en 10 épisodes réalisée par Jean-Pol Hecq



6ème épisode Dès l'automne 1940, les importations de livres français sont bloquées. De nouvelles maisons d'édition belges voient le jour. Une véritable aubaine pour les jeunes auteurs inconnus. De nouvelles plumes émergent, d'autres reviennent sur le devant de la scène : Félicien Marceau, José-André Lacour, Dominique Rolin, Marie Gevers, Michel De Ghelderode,...

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY