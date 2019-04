Un Jour dans l'Histoire - 12/04/2019

13h20 : « Vivaldi, le souffle de Venise » Un documentaire en 10 épisodes réalisé par Cécile Poss



Episode 5 : La démesure

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, Venise vit sur ses réserves. Plutôt que de restreindre ses dépenses, la Sérénissime décide de vivre ses dernières glorieuses années dans un tourbillon de fêtes. « On peut dire des vénitiens qu'ils passent une partie de leur vie à mal faire, et l'autre à en demander pardon à Dieu ». Le Carnaval, le jeu, le libertinage, les rites, le spectacle la musique, le tout ponctué de fêtes religieuses, telle sera la vie à Venise.



14 heures « L'Encre brune - écrivains et journalistes au temps de la Collaboration » Une série en 10 épisodes réalisée par Jean-Pol Hecq



Episode 5 : Eté 1940, de jeunes soldats allemands prennent le soleil aux terrasses des cafés bruxellois. Sous la houlette de rédacteurs en chef acquis à l'Ordre nouveau, les journaux reparaissent et la radio émet à nouveau. Quant au petit monde de l'édition et de la littérature belge, il s'apprête à connaître un âge d'or inattendu. Tout est sous contrôle, la guerre semble déjà loin.

